Юридическая помощь

Здесь пациенты записываются на прием не только к врачам. В Пензенском областном центре реабилитации инвалидов помощь людям с ограниченными возможностями готовы оказать и специалисты, с медициной не связанные. Олегу Соустину потребовалась юридическая консультация. Правовой совет от специалистов Государственного бюро в этот день получил и он, и еще семь временных обитателей лечебного учреждения.

«Мы относимся к категории людей маломобильных. Не все имеют возможность куда-то добраться, получить эту помощь или приехать к ним домой. Я знаю, я работал с инвалидами. Многие находятся дома, годами не выбираясь из своей квартир, домов… Не все имеют возможность получить эту помощь. И не все имеют доступ к Интернету», - пояснил инвалид I группы, Олег Соустин.

По словам руководства реабилитационного центра, правоведы здесь – частые гости. С юристами налажены давние и прочные связи. И такие встречи востребованы.

Исполняющая обязанности заместителя директора Пензенского областного Центра реабилитации инвалидов, Наталья Пудовкина, отметила: «Данная акция проходит у нас каждый заезд. В году у нас одиннадцать заездов. И если есть надобность в юридической консультации у наших пациентов, мы всегда обращаемся в Государственное юридическое бюро Пензенской области. И нам никогда не отказывают, всегда приезжают».

Согласно Федеральной программе «Доступная среда» все официальные учреждения должны в скором времени стать доступными для всех категорий людей с ограниченными возможностями. Но в областном Центре реабилитации от выездных встреч юристов с пациентами пока отказываться не собираются.