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Пензенской области выделят средства на завершение строительства цирка
Сегодня в Пензе
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Вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве Пензенской области. «Утвержден бюджет РФ, 1 миллиард 305 миллионов рублей заложено на завершение строительных работ по пензенскому цирку. Это сумма, необходимая для того, чтобы полностью их закончить», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он поручил провести торги на полную сумму не позднее окончания 1-го квартала 2018 года. «Нужно, чтобы пензенский цирк достраивала компания с хорошим потенциалом, - подчеркнул Губернатор. – Нельзя допустить, чтобы работы опять затянулись. Нужно продолжать плотно работать с Росгосцирком и Министерством культуры РФ».
Вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.
«Утвержден бюджет РФ, 1 миллиард 305 миллионов рублей заложено на завершение строительных работ по пензенскому цирку. Это сумма, необходимая для того, чтобы полностью их закончить», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Он поручил провести торги на полную сумму не позднее окончания 1-го квартала 2018 года.
«Нужно, чтобы пензенский цирк достраивала компания с хорошим потенциалом, - подчеркнул Губернатор. – Нельзя допустить, чтобы работы опять затянулись. Нужно продолжать плотно работать с Росгосцирком и Министерством культуры РФ».
Новость: Петр Голубев 28 ноября 2017
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