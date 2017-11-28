Пензенской области выделят средства на завершение строительства цирка

Вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.

«Утвержден бюджет РФ, 1 миллиард 305 миллионов рублей заложено на завершение строительных работ по пензенскому цирку. Это сумма, необходимая для того, чтобы полностью их закончить», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Он поручил провести торги на полную сумму не позднее окончания 1-го квартала 2018 года.

«Нужно, чтобы пензенский цирк достраивала компания с хорошим потенциалом, - подчеркнул Губернатор. – Нельзя допустить, чтобы работы опять затянулись. Нужно продолжать плотно работать с Росгосцирком и Министерством культуры РФ».