Строительство Бригадирского моста

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о достигнутой с Министром транспорта России Максимом Соколовым договорённости о капитальном ремонте Бакунского и Бригадирского мостов.



Бригадирскому мосту на совещании было уделено особое внимание, поскольку на этом участке планируется расширение дороги, которая свяжет несколько микрорайонов Пензы, в том числе, аэропорт. Существующий мост сдерживает дорожное движение.

«Нам нужно на этой неделе совершить рабочий выезд с приглашением представителей проектных и дорожных организаций. Надо искать решение по способу реконструкции Бригадирского моста. Либо это будет подземный автомобильный проход под мостом, либо путепровод. Должен быть найден оптимальный вариант», - поставил задачу Иван Белозерцев.