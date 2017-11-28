|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Строительство Бригадирского моста
Сегодня в Пензе
|
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о достигнутой с Министром транспорта России Максимом Соколовым договорённости о капитальном ремонте Бакунского и Бригадирского мостов. «Нам нужно на этой неделе совершить рабочий выезд с приглашением представителей проектных и дорожных организаций. Надо искать решение по способу реконструкции Бригадирского моста. Либо это будет подземный автомобильный проход под мостом, либо путепровод. Должен быть найден оптимальный вариант», - поставил задачу Иван Белозерцев.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о достигнутой с Министром транспорта России Максимом Соколовым договорённости о капитальном ремонте Бакунского и Бригадирского мостов.
«Нам нужно на этой неделе совершить рабочий выезд с приглашением представителей проектных и дорожных организаций. Надо искать решение по способу реконструкции Бригадирского моста. Либо это будет подземный автомобильный проход под мостом, либо путепровод. Должен быть найден оптимальный вариант», - поставил задачу Иван Белозерцев.
Новость: Петр Голубев 28 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru