В Пензе проверили законность реализации алкоголя

В Октябрьском районе города Пензы провели мониторинг предприятий торговли и общественного питания.

Проверили предприятия, расположенные по улицам Циолоковского, Гагарина и на проспекте Победы. Рейд был направлен на выявление и пресечение фактов нарушений при реализации алкогольной продукции без соответствующих документов.

При посещении одного из баров был выявлен факт продажи алкоголя без лицензии. На бармена был составлен протокол об административном правонарушении.

Работа в данном направлении будет продолжена.