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Какова кадастровая стоимость Вашего объекта недвижимости?
Сегодня в Пензе
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Пензенцы могут узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости. Кадастровая стоимость необходима для целей налогообложения. Проведение государственной оценки проходит в порядке, установленном Минэкономразвития России. Кадастровая палата по Пензенской области вносит сведения в ЕГРН. Актуальные сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно получить на официальном сайте Росрееста. Для получения более подробной информации необходимо заполнить электронную форму запроса. В течение трех рабочих будет предоставлен документ, который содержит подробную информацию о кадастровой стоимости интересующего объекта недвижимости.
Пензенцы могут узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости.
Кадастровая стоимость необходима для целей налогообложения.
Проведение государственной оценки проходит в порядке, установленном Минэкономразвития России. Кадастровая палата по Пензенской области вносит сведения в ЕГРН.
Актуальные сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно получить на официальном сайте Росрееста.
Для получения более подробной информации необходимо заполнить электронную форму запроса. В течение трех рабочих будет предоставлен документ, который содержит подробную информацию о кадастровой стоимости интересующего объекта недвижимости.
Новость: Петр Голубев 28 ноября 2017
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