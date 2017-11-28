Какова кадастровая стоимость Вашего объекта недвижимости?

Пензенцы могут узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости. Кадастровая стоимость необходима для целей налогообложения. Проведение государственной оценки проходит в порядке, установленном Минэкономразвития России. Кадастровая палата по Пензенской области вносит сведения в ЕГРН. Актуальные сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно получить на официальном сайте Росрееста. Для получения более подробной информации необходимо заполнить электронную форму запроса. В течение трех рабочих будет предоставлен документ, который содержит подробную информацию о кадастровой стоимости интересующего объекта недвижимости.

Новость: Петр Голубев 28 ноября 2017