«Я рисую маму»

Организатором конкурса выступило муниципальное автономное учреждение «Детское и лечебное питание». Задача юных художников состояла в том, чтобы нарисовать свою маму. Каждая работа полностью соответствовала заявленной теме и условиям конкурса. Участники конкурса самостоятельно решали, в какой художественной технике воплотить идею. Конкурс проводился на пунктах выдачи детского питания. Все участники получили подарки.



Новость: Петр Голубев 28 ноября 2017