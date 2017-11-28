Сотрудники правоохранительных органов, специалисты пожарно-спасательного центра и территориального центра медицины катастроф приняли участие в антитеррористических учениях «Гроза-2017», которые прошли в Каменке.

По легенде, группа неизвестных лиц совершила вооруженный налет на здание районной администрации. В «заложниках» оказались несколько сотрудников. «Преступники заминировали» здание и подходы к нему. Также условные «террористы» взорвали бомбу на городском железнодорожном вокзале. Работники и посетители получили ранения разной степени тяжести, возникли очаги возгорания.

По тревоге на место происшествия прибыли подразделения группировки Оперативного штаба Пензенской области. На территории Каменки был введен режим контртеррористической операции.

Подразделения антитеррористической группировки ликвидировали последствия, вызванные условным подрывом железнодорожного вокзала. Проведена эвакуация населения, попадающего в зону проведения операции. В результате учебных оперативно-розыскных мероприятий «преступники» были обезврежены.

Эти учения позволили оценить навыки взаимодействия подразделений, готовность правоохранительных органов и экстренных служб региона действовать в случае возникновения угроз безопасности населения.