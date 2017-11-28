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Валерия Пилипенко трижды поднялась на пьедестал почета
Сегодня в Пензе
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В Санкт-Петербурге прошел «Кубок Петра Великого» по всестилевому каратэ. Пензенские спортсмены не остались без медалей. В возрастной группе 16-17 лет трижды на пьедестал почета поднималась Валерия Пилипенко, завоевав две бронзовых медали и одну серебряную в весовой категории до 55 кг, что позволило ей выполнить норматив «Кандидат в мастера спорта» по всестилевому каратэ. В возрастной группе 12-13 лет в соревнованиях по кумитэ серебро у другого представителя СДЮСШОР «Витязь» Александра Затеева.
В Санкт-Петербурге прошел «Кубок Петра Великого» по всестилевому каратэ.
Пензенские спортсмены не остались без медалей. В возрастной группе 16-17 лет трижды на пьедестал почета поднималась Валерия Пилипенко, завоевав две бронзовых медали и одну серебряную в весовой категории до 55 кг, что позволило ей выполнить норматив «Кандидат в мастера спорта» по всестилевому каратэ.
В возрастной группе 12-13 лет в соревнованиях по кумитэ серебро у другого представителя СДЮСШОР «Витязь» Александра Затеева.
Новость: Петр Голубев 28 ноября 2017
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