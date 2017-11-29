Виктор Кувайцев поздравил Валентину Щеглову с юбилеем

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев поздравил директора МБОУ «Лицея современных технологий управления №2» Валентину Щеглову с юбилеем. Градоначальник поблагодарил ее за значительный вклад в развитие системы образования нашего города и вручил памятный подарок. – Валентина Чеславовна, от всей души желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия, новых свершений, стабильности и дальнейших успехов во благо города Пензы. Пусть в Вашем учебном заведении будет больше благодарных и талантливых учеников, - сказал глава исполнительной власти.

Новость: Администрация города Пензы 29 ноября 2017