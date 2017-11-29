В МБОУ СОШ села Старая Андреевка прошел большой спортивный праздник – открытое первенство Неверкинского района по греко-римской борьбе.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены г. Пензы, г. Кузнецка, пос. Ясная Поляна, с.Неверкино, с.Старая Андреевка. Более 50 спортсменов выступили в семи весовых категориях — от 26 до 50 кг, разыграно 7 комплектов медалей.

Перед началом турнира собравшихся тепло приветствовали заместитель главы администрации Неверкинского района Наталья Акчурина, директор школы Николай Еклашкин. Они пожелали спортсменам хороших результатов и побед.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

Все участники этого замечательного состязания, остались довольны проведенным мероприятием. Спортсмены и тренеры получили удовлетворение и заряд энергии от проделанной работы.