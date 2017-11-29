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Открытое первенство Неверкинского района по греко-римской борьбе
Сегодня в Пензе
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В МБОУ СОШ села Старая Андреевка прошел большой спортивный праздник – открытое первенство Неверкинского района по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены г. Пензы, г. Кузнецка, пос. Ясная Поляна, с.Неверкино, с.Старая Андреевка. Более 50 спортсменов выступили в семи весовых категориях — от 26 до 50 кг, разыграно 7 комплектов медалей. Перед началом турнира собравшихся тепло приветствовали заместитель главы администрации Неверкинского района Наталья Акчурина, директор школы Николай Еклашкин. Они пожелали спортсменам хороших результатов и побед. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Все участники этого замечательного состязания, остались довольны проведенным мероприятием. Спортсмены и тренеры получили удовлетворение и заряд энергии от проделанной работы.
В МБОУ СОШ села Старая Андреевка прошел большой спортивный праздник – открытое первенство Неверкинского района по греко-римской борьбе.
В соревнованиях приняли участие юные спортсмены г. Пензы, г. Кузнецка, пос. Ясная Поляна, с.Неверкино, с.Старая Андреевка. Более 50 спортсменов выступили в семи весовых категориях — от 26 до 50 кг, разыграно 7 комплектов медалей.
Перед началом турнира собравшихся тепло приветствовали заместитель главы администрации Неверкинского района Наталья Акчурина, директор школы Николай Еклашкин. Они пожелали спортсменам хороших результатов и побед.
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
Все участники этого замечательного состязания, остались довольны проведенным мероприятием. Спортсмены и тренеры получили удовлетворение и заряд энергии от проделанной работы.
Новость: Администрация Неверкинского района 29 ноября 2017
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