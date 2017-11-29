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Виктор Кувайцев провел совещание с представителями УФСИН России по Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание с участием представителей УФСИН России по Пензенской области, а также муниципальных унитарных предприятий города Пензы. Основной темой встречи стало обсуждение взаимодействия администрации города Пензы и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам оказания содействия в реализации продукции, производимой промышленным сектором УФСИН, трудовой адаптации осужденных, а также возможности получения муниципальных заказов исправительными учреждениями. Открывая совещание, Виктор Кувайцев отметил, что на сегодняшний день промышленный сектор УФСИН успешно производит конкурентоспособную продукцию, которая востребована в различных отраслях, в том числе, может использоваться и муниципальными унитарными предприятиями города. В ходе встречи заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Александр Коробов пояснил, что учреждение готово к сотрудничеству с муниципальными предприятиями, кроме того перечень выпускаемой продукции постоянно обновляется. Затем начальник Отдела по организации трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Пензенской области Хамзя Янгуразовпредставил презентацию производимой продукции, в числе которой различные металлоизделия, верхняя одежда, спецодежда и другие швейные изделия, деревянные конструкции, сельхозпродукция – яйца куриные, мясная продукция, крупы и многое другое. По итогам совещания муниципальным предприятиям рекомендовано рассмотреть возможность сотрудничества с УФСИН, поскольку в целях оказания экономической поддержки учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Федеральный законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлена обязанность заказчиков при определении поставщиков предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание с участием представителей УФСИН России по Пензенской области, а также муниципальных унитарных предприятий города Пензы.
Основной темой встречи стало обсуждение взаимодействия администрации города Пензы и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам оказания содействия в реализации продукции, производимой промышленным сектором УФСИН, трудовой адаптации осужденных, а также возможности получения муниципальных заказов исправительными учреждениями.
Открывая совещание, Виктор Кувайцев отметил, что на сегодняшний день промышленный сектор УФСИН успешно производит конкурентоспособную продукцию, которая востребована в различных отраслях, в том числе, может использоваться и муниципальными унитарными предприятиями города.
В ходе встречи заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Александр Коробов пояснил, что учреждение готово к сотрудничеству с муниципальными предприятиями, кроме того перечень выпускаемой продукции постоянно обновляется. Затем начальник Отдела по организации трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Пензенской области Хамзя Янгуразовпредставил презентацию производимой продукции, в числе которой различные металлоизделия, верхняя одежда, спецодежда и другие швейные изделия, деревянные конструкции, сельхозпродукция – яйца куриные, мясная продукция, крупы и многое другое.
По итогам совещания муниципальным предприятиям рекомендовано рассмотреть возможность сотрудничества с УФСИН, поскольку в целях оказания экономической поддержки учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Федеральный законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлена обязанность заказчиков при определении поставщиков предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.
Новость: Администрация города Пензы 29 ноября 2017
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