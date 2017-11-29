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Управление ЖКХ войдет в состав министерства дорожного строительства
Сегодня в Пензе
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Водоснабжение на территории муниципального образования обеспечивается посредством 414,8 километров водонапорных сетей и 95 артезианских скважин. Коммуникации характеризуются высоким процентом износа. В 2017 году пять сельсоветов приняли участие в программе «Чистая вода». В результате выполнен ремонт водопроводных сетей на ст. Кривозеровка, в селах Засечное, Воскресеновка, Саловка, Кондоль. Глава региона отметил, что данные объемы не позволяют в полной мере решить проблему и зачитал обращение от жительницы села Надежино. «Женщина пишет о наболевшей проблеме – уже две недели нет воды. У нее грудной ребенок, без водоснабжения сложно. Обращалась к главе сельской администрации, на улице проживают пенсионеры, семья с ребенком-инвалидом, просят помочь», – процитировал губернатор. Он сообщил об аналогичных письмах, поступивших из других населенных пунктов. Глава района Сергей Козин доложил, что в настоящее время аварийные ситуации ликвидированы и водоснабжение восстановлено в полном объеме. «Устранили двадцать, а завтра будет еще сорок. Еще раз повторю: анализируйте ситуацию, если она острая, предлагайте, будем включать в программу», – акцентировал Иван Белозерцев. Глава региона добавил, что необходимо сокращать расстояния от потребителей до источников водоснабжения – бурить новые скважины непосредственно в населенных пунктах, а также следить за бесперебойным обеспечением водой жителей сельской местности. «Где аварийные бригады, где резервные источники? Не работает ни глава района, ни управление жилищно-коммунального хозяйства», – заявил губернатор. Он поручил вернуть управление ЖКХ области в структуру регионального министерства строительства и дорожного хозяйства для более тщательного контроля над выполнением обязанностей. «Мы работаем для людей, не забывайте об этом», – резюмировал Иван Белозерцев.
Водоснабжение на территории муниципального образования обеспечивается посредством 414,8 километров водонапорных сетей и 95 артезианских скважин. Коммуникации характеризуются высоким процентом износа.
В 2017 году пять сельсоветов приняли участие в программе «Чистая вода». В результате выполнен ремонт водопроводных сетей на ст. Кривозеровка, в селах Засечное, Воскресеновка, Саловка, Кондоль.
Глава региона отметил, что данные объемы не позволяют в полной мере решить проблему и зачитал обращение от жительницы села Надежино.
«Женщина пишет о наболевшей проблеме – уже две недели нет воды. У нее грудной ребенок, без водоснабжения сложно. Обращалась к главе сельской администрации, на улице проживают пенсионеры, семья с ребенком-инвалидом, просят помочь», – процитировал губернатор.
Он сообщил об аналогичных письмах, поступивших из других населенных пунктов.
Глава района Сергей Козин доложил, что в настоящее время аварийные ситуации ликвидированы и водоснабжение восстановлено в полном объеме.
«Устранили двадцать, а завтра будет еще сорок. Еще раз повторю: анализируйте ситуацию, если она острая, предлагайте, будем включать в программу», – акцентировал Иван Белозерцев.
Глава региона добавил, что необходимо сокращать расстояния от потребителей до источников водоснабжения – бурить новые скважины непосредственно в населенных пунктах, а также следить за бесперебойным обеспечением водой жителей сельской местности.
«Где аварийные бригады, где резервные источники? Не работает ни глава района, ни управление жилищно-коммунального хозяйства», – заявил губернатор.
Он поручил вернуть управление ЖКХ области в структуру регионального министерства строительства и дорожного хозяйства для более тщательного контроля над выполнением обязанностей.
«Мы работаем для людей, не забывайте об этом», – резюмировал Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 29 ноября 2017
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