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Кадастровая палата Пензенской области предоставляет новые виды услуг
Сегодня в Пензе
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Теперь специалисты вправе осуществлять дополнительные услуги, такие как оказание различных видов кадастровых работ, в том числе, связанных с исправлением реестровых ошибок, консультации по подготовке документов купли-продажи, дарения и иных сделок в простой письменной форме, а также по составу документов для составления таких договоров, выполнение работ по подготовке, содержащих описание местоположения границ различных зон и территорий, выполнение землеустроительных работ и подготовка землеустроительной документации и ряд других.
Теперь специалисты вправе осуществлять дополнительные услуги, такие как оказание различных видов кадастровых работ, в том числе, связанных с исправлением реестровых ошибок, консультации по подготовке документов купли-продажи, дарения и иных сделок в простой письменной форме, а также по составу документов для составления таких договоров, выполнение работ по подготовке, содержащих описание местоположения границ различных зон и территорий, выполнение землеустроительных работ и подготовка землеустроительной документации и ряд других.
Новость: Петр Голубев 29 ноября 2017
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