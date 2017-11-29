Кадастровая палата Пензенской области предоставляет новые виды услуг

Теперь специалисты вправе осуществлять дополнительные услуги, такие как оказание различных видов кадастровых работ, в том числе, связанных с исправлением реестровых ошибок, консультации по подготовке документов купли-продажи, дарения и иных сделок в простой письменной форме, а также по составу документов для составления таких договоров, выполнение работ по подготовке, содержащих описание местоположения границ различных зон и территорий, выполнение землеустроительных работ и подготовка землеустроительной документации и ряд других.

Новость: Петр Голубев 29 ноября 2017