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«Санитарный вторник» в Ленинском районе
Сегодня в Пензе
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Администрацией Ленинского района организован сбор бытового мусора около дома №67 по улице Московской, закрашивание надписей на фасаде зданий. Очищены от объявлений фасады домов, световые опоры, металлические ограждения на улицах Кирова, Володарского, Суворова и других. Управляющими компаниями посыпаны внутриквартальные дороги и тротуары противогололедными реагентами в районе многоквартирных домов, пешеходные переходы, остановочные павильоны. От снега очищены городские скверы
Администрацией Ленинского района организован сбор бытового мусора около дома №67 по улице Московской, закрашивание надписей на фасаде зданий.
Очищены от объявлений фасады домов, световые опоры, металлические ограждения на улицах Кирова, Володарского, Суворова и других.
Управляющими компаниями посыпаны внутриквартальные дороги и тротуары противогололедными реагентами в районе многоквартирных домов, пешеходные переходы, остановочные павильоны.
От снега очищены городские скверы
Новость: Петр Голубев 29 ноября 2017
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