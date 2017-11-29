«Пара года-2017»

В нем приняли участие пары из Городища, Сурска, Чаадаевки, Архангельского и Канаевки. Конкурс проходил в два этапа. Первый - «Интернет голосование» проходил с 13 по 24 ноября в социальных сетях. Во втором туре участники продемонстрировали свои творческие и умственные способности. По итогам конкурса 1 место заняли Павел Голубев и Влада Маскутова из Сурска.

Новость: Петр Голубев 29 ноября 2017