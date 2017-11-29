|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Пара года-2017»
Сегодня в Пензе
|
В нем приняли участие пары из Городища, Сурска, Чаадаевки, Архангельского и Канаевки. Конкурс проходил в два этапа. Первый - «Интернет голосование» проходил с 13 по 24 ноября в социальных сетях. Во втором туре участники продемонстрировали свои творческие и умственные способности. По итогам конкурса 1 место заняли Павел Голубев и Влада Маскутова из Сурска.
В нем приняли участие пары из Городища, Сурска, Чаадаевки, Архангельского и Канаевки.
Конкурс проходил в два этапа. Первый - «Интернет голосование» проходил с 13 по 24 ноября в социальных сетях. Во втором туре участники продемонстрировали свои творческие и умственные способности. По итогам конкурса 1 место заняли Павел Голубев и Влада Маскутова из Сурска.
Новость: Петр Голубев 29 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru