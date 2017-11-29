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Изготовлены призы X Открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина
Сегодня в Пензе
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1 декабря стартует X Открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. Уже изготовлены призы, которые будут вручены в рамках кинофестиваля: Главный приз «Король экрана» за лучшую мужскую роль, Приз зрительского жюри «Джентльмен кино» лучшему фильму, представленному в рамках основного показа, и Приз «Надежда» молодому актеру. Автор призов – заслуженный художник России Александр Фокин.
1 декабря стартует X Открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина.
Уже изготовлены призы, которые будут вручены в рамках кинофестиваля: Главный приз «Король экрана» за лучшую мужскую роль, Приз зрительского жюри «Джентльмен кино» лучшему фильму, представленному в рамках основного показа, и Приз «Надежда» молодому актеру.
Автор призов – заслуженный художник России Александр Фокин.
Новость: Петр Голубев 29 ноября 2017
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