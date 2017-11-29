Ее Величество Акварель

Их мало кто видел, и от этого они еще более ценные. В Губернаторском доме пройдет выставка акварельных работ русских и западноевропейских художников XIX - начала XX веков. Такие выставки проводятся очень редко, поскольку эти произведения не могут долго экспонироваться в залах: в отличие от живописных полотен, акварельные работы имеют очень тонкий красочный слой и сильно подвержены влиянию света. Поэтому это уникальная возможность увидеть редкие экспонаты Картинной галереи, которые обычно скрыты от глаз.

«Будет представлен Альфонс Муха, чешско-австрийский художник, один из основателей жанра афиши, плаката в европейском искусстве начала ХХ века. И множество других блистательных имен, которые, я думаю, оставят шлейф «бриллиантового» впечатления для посетителей. Никто не пожалеет, кто придет на эту выставку», - поделилась Нина Санталова, заведующая экспозиционным отделом Пензенской Картинной галереи им. К.А. Савицкого.

Данная выставка – это часть большого цикла «Мы открываем фонды». Всего зрителям будет представлено 60 работ. Все они принадлежат фондам Пензенской картинной галереи. Последний раз подобная выставка проводилась около семи лет назад. Подготовка таких уникальных экспонатов для демонстрации в зале тоже особенная.

«Во-первых, мы просматриваем произведение, можно ли его выставить, не «заболело» ли оно, не стало ли его состояние несколько хуже. Это очень важно! Обязательно просматривается сохранность произведения. Кроме того, устаревает оформление, поэтому естественно, что работы вынимаются из старой рамы, из старого паспарту и идут на оформление», - добавила Нина Санталова.

По заявлению организаторов, выставка направлена на то, чтобы пензенские зрители понимали, какими редкими шедеврами обладает Картинная галерея, и гордились этим.

«Я честно скажу, когда увидел в плане нашей работы выставку акварели, то относился к ней, как к очередной интересной, хорошей выставке и не более того. Но когда вчера я пришел и увидел уже разложенные и подготовленные к экспозиции работы, я просто пришел в абсолютный восторг. И вчера у меня родилось название этой выставки: «Ее Величество Акварель», - поделился мнением Кирилл Застрожный, директор Пензенской Картинной галереи им. К.А. Савицкого.

Проведению выставки поспособствовало время года, поскольку сейчас нет яркого солнца, губительного для подобных работ. Открытие состоится в пятницу в 15 часов в Губернаторском доме. Она продлится около месяца.