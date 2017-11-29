В Доме Молодёжи состоялось открытие школы блогеров

Руководитель проекта по Пензенской области Александр Агеев провёл вводный инструктаж для участников школы, на котором ознакомил ребят с планом предстоящих лекций, мастер-классов и домашних заданий.

Приятной новостью для участников стало сообщение о том, что самые активные и яркие члены школы по итогам обучения и аттестационной защиты своих проектов - блогов, смогут пройти стажировку в Москве.

Приглашённый на открытие гость, руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии" - Иван Атяшкин, подчеркнул особенность данной школы:

"Блогер - человек, который может очень легко презентовать себя другим. Следовательно, такие люди как блогеры умеют создавать грамотный и интересный контент. Всё в ваших руках. Дерзайте!"