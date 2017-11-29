Съемочная группа телеканала ТВ-ПЕНЗА работает на III Съезде железнодорожников в городе Москва

В Москве в гостином дворе открылся 3 съезд железнодорожников. Участие в нем принимает около 3 тысяч человек со всей страны. Как передает наш корреспондент Валерия Митякина, на форуме РЖД обсуждают основные направления развития железнодорожного транспорта и смежных отраслей на ближайшую и стратегическую перспективу до 2050 года. Открывая съезд, заместитель председателя Правительства Аркадий Дворкович сказал:

«Важная цель – обеспечение более высокой конкурентоспособности нашей страны в мировой экономике. Мы уже занимаемся развитием инфраструктуры для более широкого выхода на новые рынки (дальний восток, тихоокеанский регион), мы развиваем эту инфраструктуру, увеличиваем мощности Байкало-амурской магистрали и Трансиба».

В работе форума принял и президент Российской Федерации Владимир Путин. Обращаясь к железнодорожникам, он подчеркнул, что политика закупок РЖД должна стимулировать развитие малого и среднего высокотехнологичного бизнеса России.

«Политика закупок РЖД должна стимулировать развитие инновационного сегмента отечественной экономики, освоение современных видов продукции от металлоконструкций до подвижного состава»,— сказал глава государства.

Работать на форуме наша съемочная группа будет до конца сегодняшнего дня. Полный репортаж смотрите в эфире телеканала «ТВ-ПЕНЗА»