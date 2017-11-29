Пензенские школьники смогут заниматься спортом прямо у себя во дворе. Во дворце спорта «Рубин» открыли 6 зимний сезон игр в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Участие в торжественной церемонии открытия приняли 8 лучших дворовых хоккейных команд по итогам прошлого сезона, детская команда ХК «Дизель», юные пензенские фигуристы.

Поздравить ребят приехали депутат Государственной Думы Иван Фирюлин, заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Александр Ерёмкин, заместитель главы города Пензы Николай Тактаров и многие другие. Они вручили юным хоккеистам комплекты клюшек.

«Мы знаменуем начало работы дворовых хоккейных площадок. Формируются новые команды, которые в январе-феврале будут принимать участие в дворовых мероприятиях. В феврале будут сыграны отборочные матчи кубка Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» в каждом районе, и в марте уже определятся победители городского первенства», - рассказал Владимир Агапов, начальник отдела по физической культуре и спорту Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы.

Зимой в Пензенской области будут работать 96 площадок, на которых дворовые тренеры проведут занятия с ребятами. Для тренировок закуплен спортивный инвентарь.

«В этом году мы будем развивать наши приоритетные виды спорта. Это и хоккей, конечно. Это и фигурное катание, которым занимаются в ДЮСШ №6, и шорт-трек, и лыжи. Это те виды спорта, которые активно развиваются в Пензе», - отметил Владислав Чесноков, Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы.

На празднике прошел хоккейный блиц-турнир, участие в котором приняли дворовые команды. По его итогам, первыми стали представители школы №60, второе место у команды 45 школы, третье – у ребят из 58 школы. Призеров соревнований наградили сладкими подарками.

Также состоялись показательные выступления фигуристов из ДЮСШ №6 города Пензы и выставочный матч воспитанников СДЮСШОР по хоккею.