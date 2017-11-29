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 Четверг, 30 ноября 2017
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«Пенза — сердце мастерства»
Сегодня в Пензе
 
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1 и 2 декабря на базе Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова пройдет Первый Всероссийский фестиваль «Пенза — сердце мастерства». Более 100 умельцев из разных уголков нашей страны представят на нем свои творения.

«Для нас очень приятно, что уже 100 участников подтвердили свое участие в фестивале, к нам прибывают гости из других регионов — это и Москва, и Саратов, Тольятти, Мордовия, Татарстан, Ульяновск, Тамбовская область, конечно же, в этом фестивале примут участие ремесленники Пензы и Пензенской области», - рассказала Татьяна Курдова, Министр культуры и туризма Пензенской области.

Основной площадкой фестиваля станет областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, а его торжественное открытие состоится вечером в пятницу, 1 декабря, в драматическом театре имени А.В. Луначарского. Особым подарком для зрителей станет выступление московского государственного академического театра танца «Гжель». Во второй день все желающие смогут принять участие в разнообразных мастер-классах и шоу.

«Мы хотели, чтобы именно Пенза и Пензенская область дала старт этому фестивалю и объединила здесь как можно больше интересного, чтобы как можно больше регионов сюда стекалось, ну и название фестиваля «Пенза — сердце мастерства» само за себя говорит», - сказала Татьяна Курдова.

На конкурсе мастеров более 40 участников в режиме реального времени будут создавать свои работы. Победителей определят в номинациях «Роспись», «Гончарные изделия» и «Россыпь ремесел».

«Мастера смогут не только представить свои изделия жителям и гостям нашего города, а также, чтобы они могли посоревноваться между собой и показать нам какие-то авторские разработки, приемы, методы», - пояснила Ирина Кирилина, исполнительный директор Ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области».

Лучшие работы пополнят фонд Пензенского государственного краеведческого музея, и в перспективе познакомиться с ними смогут жители отдаленных населенных пунктов региона.

Новость: Мария Сайганова 29 ноября 2017
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