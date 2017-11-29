В Сердобске директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным в присвоении чужого имущества

Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что девять безработных граждан получили от ГКУ «Центр занятости населения Сердобского района» государственное пособие, выделяемое на содействие самозанятости, в размере 58 800 рублей каждому. В конце мая 2017 года указанные лица, являясь учредителями общества с ограниченной ответственностью, внесли в кассу организации в общей сложности 529 200 рублей. Часть денежных средств руководитель общества израсходовал на цели организации (приобретение животных, птиц и корма). Оставшиеся средства в размере 146 000 рублей он присвоил себе, изготовив при этом документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении на вышеуказанную сумму животных. В июне 2017 года осужденный, с целью сокрытия совершенного преступления, предоставил в ГКУ «Центр занятости населения Сердобского района» отчет о произведенных расходах выделенного государственного пособия для организации самозанятых безработных граждан, в который включил договоры, содержащие сведения о фиктивных тратах.

В ходе следствия материальный ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью, возмещен злоумышленником в полном объеме.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.