Доигрались

В Железнодорожном районе города Пензы вынесли приговор 28-летнему пензенцу по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Зал игровых автоматов располагался в подвальном помещении без опознавательных знаков. Он действовал в закрытом режиме.

«Следствием и судом установлено, что не позднее конца мая 2017 года мужчина 1988 года рождения на основании устной договоренности арендовал у собственника помещение, расположенное в доме №53 по улице Луначарского, где начал проводить незаконные азартные игры», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области по взаимодействию со СМИ, Татьяна Махницкая.

«Организаторы незаконной деятельности принимали стандартные меры конспирации. Вход в подвальный зал был оборудован камерами видеонаблюдения. Дверь открывали только тем клиентам, которые предварительно звонили на специальный номер. Обязательным условием допуска посетителя было наличие его телефона в базе данных. Администратор открывала клиентам дверь и принимала от них деньги», - отметила Ольга Евдокимова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области.

Несмотря на предосторожности организаторов, полицейским удалось проникнуть в зал игровых автоматов. Там находилась только девушка, выполнявшая роль администратора. Из помещения были изъяты 8 игровых автоматов, а также деньги и другие доказательства противоправной деятельности.

«Собранные следственным отделом по Железнодорожному району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Пензы по ст. 171 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», - прокомментировала Татьяна Махницкая.

Организатору незаконных азартных игр назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.