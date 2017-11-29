|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Доигрались
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В Железнодорожном районе города Пензы вынесли приговор 28-летнему пензенцу по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Зал игровых автоматов располагался в подвальном помещении без опознавательных знаков. Он действовал в закрытом режиме.
«Следствием и судом установлено, что не позднее конца мая 2017 года мужчина 1988 года рождения на основании устной договоренности арендовал у собственника помещение, расположенное в доме №53 по улице Луначарского, где начал проводить незаконные азартные игры», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области по взаимодействию со СМИ, Татьяна Махницкая.
«Организаторы незаконной деятельности принимали стандартные меры конспирации. Вход в подвальный зал был оборудован камерами видеонаблюдения. Дверь открывали только тем клиентам, которые предварительно звонили на специальный номер. Обязательным условием допуска посетителя было наличие его телефона в базе данных. Администратор открывала клиентам дверь и принимала от них деньги», - отметила Ольга Евдокимова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области.
Несмотря на предосторожности организаторов, полицейским удалось проникнуть в зал игровых автоматов. Там находилась только девушка, выполнявшая роль администратора. Из помещения были изъяты 8 игровых автоматов, а также деньги и другие доказательства противоправной деятельности.
«Собранные следственным отделом по Железнодорожному району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Пензы по ст. 171 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», - прокомментировала Татьяна Махницкая.
Организатору незаконных азартных игр назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru