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«Земля родная»
Сегодня в Пензе
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30 ноября 2017 г. в Законодательном Собрании Пензенской области будут подведены итоги областной научно-практической конференции учащихся – участников туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная». В течение учебного года проходил конкурс исследовательских работ, в который на муниципальном уровне были вовлечены более 2000 учащихся области. На заключительном, областном этапе было представлено около 200 научно-исследовательских работ. Для участия в церемонии награждения приглашены более семидесяти юных исследователей – победители и призеры конференции, и их руководители. В рамках конференции состоится презентация лучших исследовательских работ по краеведению и награждение победителей и призеров. В завершении для участников конференции будет проведена обзорная экскурсия по зданию Законодательного Собрания «Здесь все историей дышит». Лучшие работы учащихся будут представлены на Всероссийской конференции «Отечество» в апреле 2018 г. Общее руководство подготовкой и проведением данного мероприятия осуществляет Министерство образования Пензенской области. Непосредственное проведение возложено на Пензенскую областную станцию юных туристов.
30 ноября 2017 г. в Законодательном Собрании Пензенской области будут подведены итоги областной научно-практической конференции учащихся – участников туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная». В течение учебного года проходил конкурс исследовательских работ, в который на муниципальном уровне были вовлечены более 2000 учащихся области. На заключительном, областном этапе было представлено около 200 научно-исследовательских работ.
Для участия в церемонии награждения приглашены более семидесяти юных исследователей – победители и призеры конференции, и их руководители.
В рамках конференции состоится презентация лучших исследовательских работ по краеведению и награждение победителей и призеров. В завершении для участников конференции будет проведена обзорная экскурсия по зданию Законодательного Собрания «Здесь все историей дышит».
Лучшие работы учащихся будут представлены на Всероссийской конференции «Отечество» в апреле 2018 г.
Общее руководство подготовкой и проведением данного мероприятия осуществляет Министерство образования Пензенской области. Непосредственное проведение возложено на Пензенскую областную станцию юных туристов.
Новость: Информационно-методический отдел ГАУДО ПензоблСЮТур 29 ноября 2017
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