30 ноября 2017 г. в Законодательном Собрании Пензенской области будут подведены итоги областной научно-практической конференции учащихся – участников туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная». В течение учебного года проходил конкурс исследовательских работ, в который на муниципальном уровне были вовлечены более 2000 учащихся области. На заключительном, областном этапе было представлено около 200 научно-исследовательских работ.

Для участия в церемонии награждения приглашены более семидесяти юных исследователей – победители и призеры конференции, и их руководители.

В рамках конференции состоится презентация лучших исследовательских работ по краеведению и награждение победителей и призеров. В завершении для участников конференции будет проведена обзорная экскурсия по зданию Законодательного Собрания «Здесь все историей дышит».

Лучшие работы учащихся будут представлены на Всероссийской конференции «Отечество» в апреле 2018 г.

Общее руководство подготовкой и проведением данного мероприятия осуществляет Министерство образования Пензенской области. Непосредственное проведение возложено на Пензенскую областную станцию юных туристов.