В областном минсельхозе подвели итоги госсортоиспытаний за 2015-2017 годы

Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов подвел итоги работы по госсортиспытаниям на территории региона. Подведение итогов состоялось в областном министерстве сельского хозяйства в формате агрономической конференции по итогам госсортоиспытаний в Пензенской области за 2015-2017 годы. Участие в итоговом мероприятии приняли представители филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области, ФГБНУ «Пензенский НИИСХ», руководители районных госсортучастков.

Начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пензенской области Сергей Пятков подвел итоги работы учреждения в 2017 году и предоставил перечень сортов, предлагаемых к включению в Госреестр впервые, расширению использования на 7 регион, районированию по области, исключению из числа районированных и снятию с испытания с 2018 года. Члены комиссии единогласно поддержали предложения филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пензенской области.

По итогам заседания были внесены предложения по введению в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Пензенской области на 2018 год: 1 сорт озимой пшеницы, 1 сорт озимой ржи, 2 сорта яровой пшеницы, 2 сорта овса ярового, 4 сорта гороха, 5 сортов кукурузы на силос, 5 сортов кукурузы на зерно, 1 сорт льна масличного, 4 сорта сои, 2 сорта рапса ярового, 7 сортов подсолнечника, 2 сорта свеклы сахарной, 6 сортов картофеля.