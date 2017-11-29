«Зайцы» бегут из электрички

Пригородный перевозчик настроен активизировать работу по борьбе с безбилетным проездом, чтобы «обнулить» количество «зайцев» в пригородных поездах.

В пригородной компании отмечают, что хотя проблема и остаётся актуальной, по сравнению с предыдущими периодами работы на полигоне, количество пассажиров, не желающих оплачивать свой проезд, стабильно уменьшается. Способствует этому комплексный подход: регулярные акции «Перронный контроль», работа билетных кассиров, а также применение технических средств – турникетов и видеооборудования, в которые инвестирует компания-перевозчик. Серьёзную роль в решении проблемы сыграло и законодательное закрепление права компании штрафовать безбилетников.

По данным АО «Башкортостанская ППК», с начала действия этой меры по решению суда оштрафованы 36 человек, штраф на одного нарушителя составил порядка одной тыс. руб. Влияет на сознание пассажиров ещё одна акция ППК – «Билет для зайца», во время которой пойманные безбилетники получают небольшой тематически оформленный стикер, где компания выражает уверенность, что пассажир впредь будет оплачивать свой проезд. Один из нарушителей – уже взрослый мужчина – поспешно избавился от привычки быть «зайцем» после того, как дети увидели у него эту профилактическую листовку. Избежать статуса «зайца» помогают и современные он-лайн ресурсы. К примеру, сейчас перевозчик продвигает среди своих пассажиров мобильное приложение «Пригород».

Для этого сотрудники компании даже выезжали в высшие и средне-специальные учебные заведения, чтобы проинформировать самую активную интернет-аудиторию, – студенчество. На сегодняшний день мобильным приложением «Пригород» воспользовались уже около 9 тыс. пассажиров. Подобные новые форматы и акции работают на популяризацию пригородного транспорта. Каждый день пассажирами 93 маршрутов Башкортостанской ППК становится более 20 тысяч жителей Республик Башкортостан и Мордовия, а также Пензенской, Ульяновской, Челябинской, Оренбургской областей.

Зона транспортного обслуживания компании превышает три тысячи километров территории страны между Волгой и Уралом.