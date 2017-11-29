В киоске общественного питания города Пензы установлен факт незаконной реализации алкогольной продукции

Рабочая группа министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями Общественного Молодежного Совета при Пензенской Городской Думе провела мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка города Пензы.

В ходе мониторинга в одном из киосков общественного питания города Пензы установлен факт незаконной реализации алкогольной продукции. В торговом объекте в реализации находилась алкогольная продукция - водка «Парламент» без лицензии и федеральной специальной марки.

О данном факте выявленного нарушения направлено сообщение в отделение полиции. Сотрудниками составлен протокол об административном правонарушении.