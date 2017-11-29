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В киоске общественного питания города Пензы установлен факт незаконной реализации алкогольной продукции
Сегодня в Пензе
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Рабочая группа министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями Общественного Молодежного Совета при Пензенской Городской Думе провела мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка города Пензы. В ходе мониторинга в одном из киосков общественного питания города Пензы установлен факт незаконной реализации алкогольной продукции. В торговом объекте в реализации находилась алкогольная продукция - водка «Парламент» без лицензии и федеральной специальной марки. О данном факте выявленного нарушения направлено сообщение в отделение полиции. Сотрудниками составлен протокол об административном правонарушении.
Рабочая группа министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями Общественного Молодежного Совета при Пензенской Городской Думе провела мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка города Пензы.
В ходе мониторинга в одном из киосков общественного питания города Пензы установлен факт незаконной реализации алкогольной продукции. В торговом объекте в реализации находилась алкогольная продукция - водка «Парламент» без лицензии и федеральной специальной марки.
О данном факте выявленного нарушения направлено сообщение в отделение полиции. Сотрудниками составлен протокол об административном правонарушении.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 29 ноября 2017
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