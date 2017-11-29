В детском центре «Спутник» вновь зажглись «горячие сердца». Ученики 16 пензенских школ приняли участие в городском этапе традиционного конкурса, посвященного правилам пожарной безопасности.

«Традиционно уже не первый год детский центр «Спутник» проводит такое мероприятие, которое называется «Горячие сердца». Агитбригады из разных школ города собираются здесь, в детском центре «Спутник» и проводят агитационные акции. Это лишний раз поможет детям задуматься о том, как себя вести с огнем. Да, он наш друг, но если с ним вести неправильно себя, то понятно, что можно нанести вред не только себе, но и окружающим. Чтобы еще раз напомнить детям, как себя правильно вести с огнем, мы и проводим аналогичные акции», - сказал Владимир Григорьев, заместитель директора детского центра «Спутник».

Участники конкурса представили на суд жюри хореографические, вокальные, поэтические номера и даже сказочные постановки.

Конкурс проходит ежегодно. Его цель – пропаганда правил пожарной безопасности и овладение навыками осторожного обращения с огнем.

«В первую очередь хочется выразить особые слова благодарности педагогам общеобразовательных учреждений города Пензы, что они могут, умеют и доносят не только до населения города Пензы и области требования пожарной безопасности именно в этом ключе: в юмористическом, в театральном. Поверьте, что дети, занимаясь в данных кружках либо еще в каких-то мероприятиях, могут донести не только до нас как специалистов об основах соблюдения требований пожарной безопасности, но и до своего товарища, до своего друга, до своего учителя. Данное мероприятие проводят ежегодно, и поверьте, носит только положительный и профессиональный характер», - поделился Владислав Пензин, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области.

Победители конкурса представят город на областном этапе.