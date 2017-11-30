На территории Ленинского района активно проводилась подготовка к празднованию Нового года и Рождества.

Улицы района засверкали разноцветными "огнями". Яркие фасады зданий, сверкающие витрины объектов потребительского рынка готовы дарить позитивные эмоции всем жителям в канун самого сказочного праздника. На площади им. В.И. Ленина проводится монтаж «Дома Деда Мороза».

Подходит к завершению образ главной городской ели, на ней устанавливается новогодняя атрибутика, шары, гирлянды.

Сотрудниками администрации района, совместно с ЗАО «Пензенская Горэлектросеть» организована установка световой иллюминации на деревьях, световых опорах и подключение к электрическому питанию на улицах Кирова, Славы, Московская, М. Горького.

Администрация района призывает организации и предприятия, расположенные на территории Ленинского района города Пензы, активнее готовиться к Новому 2018 году!