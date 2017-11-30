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Подходит к завершению образ главной городской ели, на ней устанавливается новогодняя атрибутика, шары, гирлянды
Сегодня в Пензе
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На территории Ленинского района активно проводилась подготовка к празднованию Нового года и Рождества. Улицы района засверкали разноцветными "огнями". Яркие фасады зданий, сверкающие витрины объектов потребительского рынка готовы дарить позитивные эмоции всем жителям в канун самого сказочного праздника. На площади им. В.И. Ленина проводится монтаж «Дома Деда Мороза». Подходит к завершению образ главной городской ели, на ней устанавливается новогодняя атрибутика, шары, гирлянды. Сотрудниками администрации района, совместно с ЗАО «Пензенская Горэлектросеть» организована установка световой иллюминации на деревьях, световых опорах и подключение к электрическому питанию на улицах Кирова, Славы, Московская, М. Горького. Администрация района призывает организации и предприятия, расположенные на территории Ленинского района города Пензы, активнее готовиться к Новому 2018 году!
На территории Ленинского района активно проводилась подготовка к празднованию Нового года и Рождества.
Улицы района засверкали разноцветными "огнями". Яркие фасады зданий, сверкающие витрины объектов потребительского рынка готовы дарить позитивные эмоции всем жителям в канун самого сказочного праздника. На площади им. В.И. Ленина проводится монтаж «Дома Деда Мороза».
Подходит к завершению образ главной городской ели, на ней устанавливается новогодняя атрибутика, шары, гирлянды.
Сотрудниками администрации района, совместно с ЗАО «Пензенская Горэлектросеть» организована установка световой иллюминации на деревьях, световых опорах и подключение к электрическому питанию на улицах Кирова, Славы, Московская, М. Горького.
Администрация района призывает организации и предприятия, расположенные на территории Ленинского района города Пензы, активнее готовиться к Новому 2018 году!
Новость: Администрация города Пензы 30 ноября 2017
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