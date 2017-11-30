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Межведомственная комиссия Пензенской области провела обследование в Белинском районе двух аварийных гидротехнических сооружений
Сегодня в Пензе
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Межведомственная комиссия по гидротехническим сооружением Пензенской области по председательством заместителя Председателя Правительства Пензенской области Дмитрия Семенова провела обследование двух аварийных ГТС, расположенных на реке «Кевда» в близи села Кутеевка и на балке «Моровой овраг». В состав комиссии вошли глава администрации Белинского района Николай Дружинин, представители от Минлесхоза Пензенской области, Ростехнадзора по Пензенской области, Главного Управления МЧС России по Пензенской области, ООО «Поволжпроект», Управления ЖКХ и гражданской защиты населения, отдела водных ресурсов по Пензенской области, главы администрации поселений. После проведения визуального обследования в администрации Лермонтовского сельсовета состоялось совещание. Члены комиссии были ознакомлены предпроектной документацией ООО «Поволжпроект» на гидротехническое сооружение, расположенного на реке Кевда, а также были определены конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить по предотвращению чрезвычайной ситуации до прохождения весеннего паводка 2018 года. Администрации района даны предложения по подготовке перечня документов, которые необходимо направить в Правительство Пензенской области для включения аварийных ГТС в областную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2013 - 2020 годах».
Межведомственная комиссия по гидротехническим сооружением Пензенской области по председательством заместителя Председателя Правительства Пензенской области Дмитрия Семенова провела обследование двух аварийных ГТС, расположенных на реке «Кевда» в близи села Кутеевка и на балке «Моровой овраг». В состав комиссии вошли глава администрации Белинского района Николай Дружинин, представители от Минлесхоза Пензенской области, Ростехнадзора по Пензенской области, Главного Управления МЧС России по Пензенской области, ООО «Поволжпроект», Управления ЖКХ и гражданской защиты населения, отдела водных ресурсов по Пензенской области, главы администрации поселений. После проведения визуального обследования в администрации Лермонтовского сельсовета состоялось совещание. Члены комиссии были ознакомлены предпроектной документацией ООО «Поволжпроект» на гидротехническое сооружение, расположенного на реке Кевда, а также были определены конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить по предотвращению чрезвычайной ситуации до прохождения весеннего паводка 2018 года.
Администрации района даны предложения по подготовке перечня документов, которые необходимо направить в Правительство Пензенской области для включения аварийных ГТС в областную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2013 - 2020 годах».
Новость: Администрация Белинского района 30 ноября 2017
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