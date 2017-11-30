Межведомственная комиссия Пензенской области провела обследование в Белинском районе двух аварийных гидротехнических сооружений

Межведомственная комиссия по гидротехническим сооружением Пензенской области по председательством заместителя Председателя Правительства Пензенской области Дмитрия Семенова провела обследование двух аварийных ГТС, расположенных на реке «Кевда» в близи села Кутеевка и на балке «Моровой овраг». В состав комиссии вошли глава администрации Белинского района Николай Дружинин, представители от Минлесхоза Пензенской области, Ростехнадзора по Пензенской области, Главного Управления МЧС России по Пензенской области, ООО «Поволжпроект», Управления ЖКХ и гражданской защиты населения, отдела водных ресурсов по Пензенской области, главы администрации поселений. После проведения визуального обследования в администрации Лермонтовского сельсовета состоялось совещание. Члены комиссии были ознакомлены предпроектной документацией ООО «Поволжпроект» на гидротехническое сооружение, расположенного на реке Кевда, а также были определены конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить по предотвращению чрезвычайной ситуации до прохождения весеннего паводка 2018 года.

Администрации района даны предложения по подготовке перечня документов, которые необходимо направить в Правительство Пензенской области для включения аварийных ГТС в областную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2013 - 2020 годах».