Огурчики на окошке

Дачный сезон окончен, а привычка работать в огороде не дает покоя, выход есть – выращиваем овощи на подоконнике. Например, огурцы. Сроки посадки: конец декабря – начало января. Существуют гибриды огурцов, которые можно вырастить у себя дома.

Огурцы Щедрик – скороспелый урожайный гибрид. Срок созревания огурцов составляет полтора месяца. На одной завязи образуется от пяти до восьми плодов. Огурцы крупные, длиной до двенадцати сантиметров. С одного куста можно собрать до двадцати вкусных и хрустящих плодов.

Гибрид Хуторок. Особенностью данного сорта является быстрое созревание плодов. С момента посадки семян первый урожай уже можно получить через месяц. Это опыляемый пчелами сорт, который при желании можно опылить вручную. Нужно сорвать мужские цветы – пустоцветы, аккуратно провести пестиком по тычинкам женских цветов. Для удобства опыления можно использовать кисточку. Урожай огурцов очень вкусный. Плоды этого сорта имеют средний размер, длиной до десяти сантиметров, с характерными черными шипами.

Гибрид Хрустик со сроком созревания огурчиков от 1,5 до 2 месяцев. Это самоопыляемый высокоурожайный сорт. На одной завязи формируется 5-7 маленьких огурчиков. Если растениям оказать грамотный уход в домашних условиях, можно получить обильный урожай – 40-45 огурцов с одного куста. Особенностью данного сорта является интенсивное наращивание зеленой массы, поэтому для этого гибрида можно обустроить опоры и пустить его плети вдоль окна.

Гибрид Маша F1. Важным нюансом будет особый уход во время формирования завязи. Из всех сортов, выращиваемых на подоконнике или балконе кучность кистей у Маши F1 самая большая, она достигает 7 огурцов на одну завязь, это отчасти обусловлено небольшим размером взрослого плода, они не превышают 10 см в длину. Огурцы этого сорта имеют темную кожуру и высокую бугристость, это указывает их принадлежность к семейству засолочных.

Обратите внимание на гибриды Маринда F1 и знаменитую Криспину F. Эти самоопыляемые огурцы обеспечат вам отличный урожай, только нужно им создать хороший агрофон. У этих гибридов есть только один минус – очень высокая стоимость семян. Их продают чаще всего поштучно, в дражированном виде, то есть им не нужна никакая предпосевная подготовка. Урожайность и внешний вид огурцов просто потрясающие, вкус – сладкий, сочный, без горчинки. Для зимне-весеннего урожая на подоконнике можно и купить десяток семян.

Выращивание огурцов на подоконнике зимой – очень простой и нетрудоемкий процесс. Чтобы посадить семена огурцов, лучше использовать почвенную смесь, приготовленную собственноручно. Для этого смешивают обычную садовую землю с перегноем, прелыми опилками, золой и песком в равных частях. Перед началом посадки почвенную смесь дезинфицируют. Можно воспользоваться и покупным почвогрунтом. На дно емкости необходимо насыпать дренаж, например, керамзит. Это предотвратит застой лишней влаги в почве и гниение корневой системы растений. Под ящики подкладывают пенопласт, дощечки или картон в несколько слоев, чтобы корневая система огурчиков не замерзла. Закладка грунта в посадочные ящики проводится за сутки до посева семян. Перед посадкой почву хорошо поливают.

Ящики – более удобная емкость для такого выращивания огурцов. В них можно посадить больше семян. Также сгодятся цветочные горшочки. После посева сеянцы помещают на подоконник с южной стороны. Спустя месяц-полтора, растения полностью оплетут окно. Семена можно высеять сразу в горшочки, чтобы не заниматься дальнейшей пикировкой. Посадка семян осуществляется на глубину сантиметра во влажный субстрат. После посева сеянцы присыпают тонким слоем сухого грунта. До момента появления всходов посадки следует накрыть прозрачной пленкой и поставить в теплое место с температурой не ниже двадцати пяти градусов. После того, как сеянцы прорастут, укрытие снимают, притенив посадки от солнца в полуденные часы. На стадии образования 5-6 листа, у огурцов прищипывают верхушечный побег, чтобы обеспечить боковое ветвление. Именно на боковых ветвях образуется самое большое количество завязей. Три побега оставляют, затем прищипывают над десятым листом. После этого на ветвях начнется массовое развитие плетей из пазух листьев. Культура любит влажность, поэтому необходимо опрыскивание.

В период плодоношения урожай рекомендуется собирать ежедневно, чтобы растения наращивали новые плоды и не тратили свою энергию на готовые к употреблению зеленцы.