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 Пятница, 01 декабря 2017
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Валерий Савельев провел прием граждан
Сегодня в Пензе
 
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Депутат Пензенской городской думы от 26 избирательного округа, глава города Пензы Валерий Савельев провел личный прием граждан. За помощью к народному избраннику обратились жители трех домов на улице Кирова. Балконы на этих домах угрожают пешеходам и машинам. Часто с верхних этажей на пол летят кирпичи. Глава города взял вопрос под личный контроль, и дал поручение МУПу Ленинского района в начале 2018 года провести в рамках капремонта первоочередные работы по укреплению балконов.

«Там нужно посмотреть сколько средств имеется на счетах собственников этих домов. В зависимости от этого в первоочередную программу нужно будет включить ремонт балконов», — сказал Глава города Пензы Валерий Савельев.

Жители Улицы Кирова пожаловались главе города и на большую лужу при въезде во двор, недовольны они были и обустройством детской площадки. В этом году их дом подал документы на участие в программе благоустройства, но не вошел в 30 домов участников программы.

«Возьмите все документы, которые нужно. Вы готовы софинансировать? – Нет. – Там же по грантам если вы участвуете, то должны определенный процент оплатить сами. Другая часть будет оплачена из бюджета города», — сказал Глава города Пензы Валерий Савельев.

В ходе приема граждан жители задавали вопросы, касающиеся благоустройства, жилищно- коммунального хозяйства и работы управляющих компаний. Многие вопросы Валерий Савельев решил на месте, остальные были взяты под личный контроль.

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