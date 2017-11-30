Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 01 декабря 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Леонид Левин поможет жителям Пензенской области
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Когда на местном уровне помочь решить вопрос нельзя! Депутат Государственной Думы 7 созыва Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Левин провел прием граждан. В рамках региональной недели за помощью к народному избраннику обратились жители региона. Халил Бахметов, глава администрации Каменно – Бродского сельсовета Иссинского района просит оказать содействие в рассмотрение вопроса по включению в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий», для того, чтобы построить в сельсовете дом культуры.

«У меня и проектно–сметная документация есть. Заключение экспертизы есть. Все есть, то есть когда я готовил документацию, я готовил под это. А сейчас денег нет», — сказал глава администрации Каменно – Бродского сельсовета Иссинского района Халил Бахметов.

Дом культуры будет одноэтажным на 100 мест. Там же должна расположится и библиотека.

«Мы по вашему вопросу шаги предпримем. Мы поговорим с Правительством области, посмотрим, что необходимо сделать, чтобы вы вошли в федеральную программу», — сказал депутат Государственной Думы 7 созыва Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Левин.

Владимир Поворознюк к депутату обратился с просьбой, помочь оформить документы. Его мама живет в Украине, ей 89 лет. Там она осталась одна, сын со своей семьей живет в закрытом городе. И если на территории страны мама сможет находится 30 дней, то в Заречный ее пустят только на 10.

«Я думаю, что, конечно, мы поможем воссоединится вам с вашей мамой, а ей – со своей семьей. Для того, чтобы избежать унизительной ситуации, когда мать и не может быть с вами больше чем 10 дней. Я думаю, что эту процедуру мы решим и найдем юридически корректную формулировку, чтобы ваша мама могла проживать с вами на постоянной основе», — сказал Леонид Левин.

Все вопросы, которые были заданы на приеме, депутат взял под личный контроль.

Новость: Ирина Зазуля 30 ноября 2017
2017-11-30
В гостях у сказки
В Пензе проходит выставка самоцветов «Каменная сказка»
 
2017-11-30
Актуально для Пензы
В городской Думе состоялась очередная сессия
 
2017-11-30
Бригадирский мост
Иван Белозерцев провел выездное совещание
 
2017-11-30
Последние переселенцы
Семья Фролковых по решению суда переехала в маневренный фонд
 
2017-11-30
Потенциал страны - в руках молодежи
В ПензГТУ состоялась встреча будущих предпринимателей с Леонидом Левиным
 
2017-11-30
В день рождения Первомайского района, по традиции состоялось открытие новой экспозиции Доски Почета
 Численность населения района в настоящее время составляет около 135 тысяч человек
 
2017-11-30
«Единая Россия» окажет помощь!
Валерий Лидин провёл приём граждан
 
2017-11-30
Что важно знать о листериозе животных?
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-11-30
«Всему начало здесь, в краю моём родном»
 В краеведческом музее посёлка Колышлей прошла экскурсия
 
2017-11-30
Бековская районная библиотека присоединяется к Всероссийской акции «Минута добра»
 Одно из самых красивых качеств, присущих человеку, — это доброта
 
2017-11-30
Приглашаем в Сочи на Рождественские детские спортивные игры
 В период с 25 декабря 2017 года по 12 января 2017 года
 
2017-11-30
Целебные деньги
В Пензе разыскивают двух мошенниц
 
2017-11-30
Диалог с Губернатором
Иван Белозерцев провёл приём граждан
 
2017-11-30
Дотации в регион
Леонид Левин рассказал журналистам о федеральной поддержке Пензенской области
 
2017-11-30
Леонид Левин поможет жителям Пензенской области
Депутат Государственной Думы 7 провел прием граждан
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru