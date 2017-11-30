Леонид Левин поможет жителям Пензенской области

Когда на местном уровне помочь решить вопрос нельзя! Депутат Государственной Думы 7 созыва Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Левин провел прием граждан. В рамках региональной недели за помощью к народному избраннику обратились жители региона. Халил Бахметов, глава администрации Каменно – Бродского сельсовета Иссинского района просит оказать содействие в рассмотрение вопроса по включению в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий», для того, чтобы построить в сельсовете дом культуры.

«У меня и проектно–сметная документация есть. Заключение экспертизы есть. Все есть, то есть когда я готовил документацию, я готовил под это. А сейчас денег нет», — сказал глава администрации Каменно – Бродского сельсовета Иссинского района Халил Бахметов.

Дом культуры будет одноэтажным на 100 мест. Там же должна расположится и библиотека.

«Мы по вашему вопросу шаги предпримем. Мы поговорим с Правительством области, посмотрим, что необходимо сделать, чтобы вы вошли в федеральную программу», — сказал депутат Государственной Думы 7 созыва Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Левин.

Владимир Поворознюк к депутату обратился с просьбой, помочь оформить документы. Его мама живет в Украине, ей 89 лет. Там она осталась одна, сын со своей семьей живет в закрытом городе. И если на территории страны мама сможет находится 30 дней, то в Заречный ее пустят только на 10.

«Я думаю, что, конечно, мы поможем воссоединится вам с вашей мамой, а ей – со своей семьей. Для того, чтобы избежать унизительной ситуации, когда мать и не может быть с вами больше чем 10 дней. Я думаю, что эту процедуру мы решим и найдем юридически корректную формулировку, чтобы ваша мама могла проживать с вами на постоянной основе», — сказал Леонид Левин.

Все вопросы, которые были заданы на приеме, депутат взял под личный контроль.