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 Пятница, 01 декабря 2017
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Дотации в регион
Сегодня в Пензе
 
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Пензенская область вошла в топ 30 самых эффективных регионов с точки зрения управления территориями. Об этом на пресс-конференции рассказал Депутат Государственной Думы, Леонид Левин.

«Это очень важный показатель, причем определяет его Правительство РФ. При том, что здесь нет ни нефти, ни газа, ни полезных ископаемых, которые могли бы сразу сильно увеличить доходную статью. Речь идет именно об увеличении собственных бюджетных доходов социально-экономического развития и это позволило быть на хорошем счету не только в Москве, но и получить дополнительный грант — порядка 300 миллионов на развитие региона», - отметил депутат Государственной Думы РФ, Леонид Левин.

Финансирование Пензенской области из федерального бюджета в следующем году увеличится более, чем на 25 %. Объем трансфертов составит свыше 18 млрд. 789 млн. рублей.

«Объем дотаций увеличивается на 60% по сравнению с 2017 годом, то есть в численном выражении это составит порядка 3 млрд. рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ увеличены на 300 млн. и составят 6 миллиардов», - рассказал народный избранник.

По словам депутата, бюджет можно назвать социально-ориентированным и нацеленным на поддержку населения и региона. Например, будут частично компенсироваться расходы на увеличение оплаты труда бюджетникам.

«Значительные дотации бюджета Пензенской области составляют ассигнования на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы — свыше 5 млрд. 384 млн. рублей», - уточнил Леонид Левин.

Увеличится субсидирование и многих других сфер. На 46 млн. вырастет финансирование системы здравоохранения. В три раза больше средств по сравнению с 2017 годом будет выделено на образование. Продолжатся мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.

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