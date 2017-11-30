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 Пятница, 01 декабря 2017
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Диалог с Губернатором
Сегодня в Пензе
 
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Этот приём граждан начался не так, как обычно. Прежде, чем выслушать жителей области, Губернатор вручил Благодарственные Письма тем, кто уже обращался к нему ранее с общественно значимыми предложениями. Например, по инициативе Владимира Новикова в области была создана спортивно-адаптивная школа для детей-инвалидов, по обращению Светланы Бабуриной — отремонтирован участок дороги в Малосердобинском районе, а Анжелика Рыжова предложила отмечать наградами приёмных родителей за их трудолюбие и заботу.

«Мы благодарны людям, которые обращаются к власти с просьбами, которые важны не только для них самих, но и я для общества в целом. Они просят не за себя, не за своих родных и близких, а за многих граждан, и конечно, мы прислушиваемся к этим просьбам», — отметил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

О других проблемах, волнующих жителей области, Иван Белозерцев узнал уже в ходе приёма. Нина Тархова из Мокшана сообщила Губернатору, что дом, в который её и жильцов ещё 54-х квартир переселили в 2014-ом году по программе расселения из ветхого жилья, отключили от газоснабжения.

Подачу газа в дом приостановили из-за выявленных нарушений в системе вентиляции. Глава района, Николай Тихомиров, доложил, что в настоящее время застройщик исправляет допущенные недочёты, и 25 декабря у жильцов появится газ.

Губернатор призвал граждан проявить терпение, ведь речь идёт об их безопасности: «Прокуратура и власть обратила внимание на это неслучайно. Я сам призываю следить за тем, чтобы нигде не было утечек и прочих предпосылок к возникновению пожара, чтобы люди не погибали».

Губернатор поручил проверить дом и на наличие других недочётов, о которых ему также рассказала заявительница. В случае обнаружения таковых — обратиться в суд для наложения на застройщика штрафа.

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