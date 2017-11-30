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 Пятница, 01 декабря 2017
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Целебные деньги
Сегодня в Пензе
 
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Пензенская пенсионерка стала жертвой двух мошенниц. Когда потерпевшая возвращалась домой из магазина, на улице Экспериментальной к ней подошли две незнакомки. Мошенницы представились целительницами и сказали, что на женщину навели порчу, из-за которой она страдает от серьезного заболевания. Незнакомки добавили, что от болезни можно избавиться и они готовы провести специальный ритуал, но для этого необходимо принести из дома деньги.

«Потерпевшая забрала из дома 135 тысяч рублей, после чего неизвестные отвели ее на территорию Сенного рынка. Оказавшись в безлюдном месте, злоумышленницы попросили пенсионерку передать им деньги, якобы для того, чтобы выполнить обряд. Одна из подозреваемых положила деньги в сверток, который положила в пакет», - рассказала Ольга Евдокимова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области.

После этого мошенница вернула сверток потерпевшей и сообщила, что его нельзя разворачивать, а нужно положить под подушки и спать на них в течение недели, чтобы избавиться от болезни. Пожилая женщина выполнила указания незнакомок и проверять сразу наличие в свертке денег не стала. Вечером, когда у нее появились сомнения, пенсионерка открыла сверток и обнаружила в нем салфетки.

Подозреваемые - женщины славянской внешности, на вид 45-50 лет, одна из них была одета в длинную черную болоньевую куртку и светлую вязаную шапку, вторая - в длинное темно-коричневое пальто со светлыми полосами на груди и серую шапку, носила очки.

«Если у вас есть информация о личности подозреваемых и их возможном местонахождении, сообщите об этом по телефонам отдела полиции №5 городского управления МВД: 599-702, 599-711 или 02», -  подчеркнула Ольга Евдокимова.

По факту мошенничества отделом полиции №5 управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело.

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