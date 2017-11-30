|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Приглашаем в Сочи на Рождественские детские спортивные игры
Сегодня в Пензе
|
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России в период с 25 декабря 2017 года по 12 января 2017 года в Сочи запланировано проведение Рождественских детских спортивных игр. Рождественские детские спортивные игры - это семейный праздник, в котором примут участие более 10 тысяч детей и их родителей из всех субъектов Российской Федерации. Программой мероприятия предусмотрено проведение творческих конкурсов, таких как рождественский рисунок и рождественское пение, семейных весёлых стартов, а также соревнований по гандболу, баскетболу, мини-футболу, волейболу, флорболу, футболу, хоккею, бадминтону и шахматам. Соревновательная программа Рождественских детских спортивных игр пройдёт на Олимпийских объектах прибрежного кластера, а также в учебно-тренировочном центре «Планета Чемпионов». Также, в рамках Рождественских детских спортивных игр предусмотрено проведение мастер классов с участием прославленных футболистов, хоккеистов и баскетболистов- членов национальной сборной команды страны.
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России в период с 25 декабря 2017 года по 12 января 2017 года в Сочи запланировано проведение Рождественских детских спортивных игр.
Рождественские детские спортивные игры - это семейный праздник, в котором примут участие более 10 тысяч детей и их родителей из всех субъектов Российской Федерации. Программой мероприятия предусмотрено проведение творческих конкурсов, таких как рождественский рисунок и рождественское пение, семейных весёлых стартов, а также соревнований по гандболу, баскетболу, мини-футболу, волейболу, флорболу, футболу, хоккею, бадминтону и шахматам.
Соревновательная программа Рождественских детских спортивных игр пройдёт на Олимпийских объектах прибрежного кластера, а также в учебно-тренировочном центре «Планета Чемпионов».
Также, в рамках Рождественских детских спортивных игр предусмотрено проведение мастер классов с участием прославленных футболистов, хоккеистов и баскетболистов- членов национальной сборной команды страны.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 30 ноября 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru