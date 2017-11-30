Приглашаем в Сочи на Рождественские детские спортивные игры

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России в период с 25 декабря 2017 года по 12 января 2017 года в Сочи запланировано проведение Рождественских детских спортивных игр.

Рождественские детские спортивные игры - это семейный праздник, в котором примут участие более 10 тысяч детей и их родителей из всех субъектов Российской Федерации. Программой мероприятия предусмотрено проведение творческих конкурсов, таких как рождественский рисунок и рождественское пение, семейных весёлых стартов, а также соревнований по гандболу, баскетболу, мини-футболу, волейболу, флорболу, футболу, хоккею, бадминтону и шахматам.

Соревновательная программа Рождественских детских спортивных игр пройдёт на Олимпийских объектах прибрежного кластера, а также в учебно-тренировочном центре «Планета Чемпионов».

Также, в рамках Рождественских детских спортивных игр предусмотрено проведение мастер классов с участием прославленных футболистов, хоккеистов и баскетболистов- членов национальной сборной команды страны.