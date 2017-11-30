Бековская районная библиотека присоединяется к Всероссийской акции «Минута добра»

Одно из самых красивых качеств, присущих человеку, — это доброта. По натуре все люди добрые. Но политические распри, экономические проблемы, социальная рознь и религиозные разногласия современного мира порой заставляют нас об этом забыть. Иногда настолько, что мы становимся непохожими сами на себя. Мы не хотим вдаваться в причины этих разногласий, мы хотим помочь друг другу проявить лучшее в нас — способность делиться собственной добротой. Бековская районная библиотека приглашает всех принять участие во всероссийской акции «Минута добра». Поделитесь своей добротой, и этот мир станет немного лучше!

В акции может участвовать любой желающий. Необходимо записать видеоролик, в котором поделиться чем-то добрым. Это могут быть ваши личные слова, куплет любимой песни, стихотворение или отрывок из любимого прозаического произведения. Единственное требование — он должен нести послание доброты. Ролик должен быть продолжительностью не более одной минуты. В нем обязательно должен присутствовать логотип нашей акции. Распечатайте его, пожалуйста, такого размера, чтобы он был заметен в кадре.

Пришлите ролик на сайт «Вконтакте» личным сообщением https://vk.com/biblio_bek , или на электронную почту biblio_bek@mail.ru , или принесите видеофайл на электронном носителе в библиотеку по адресу: р.п. Беково, ул. Базарная, 1а.

Назовите ролик «Название акции. Имя и Фамилия (фамилия по желанию).» Например: Акция «Минута добра», Светлана Иванова.

Если в ролике Вы будете исполнять чьё-то произведение, то в описании ролика укажите его название и автора.

Лучшие ролики будут выложены на сайте библиотеки, пополнят коллекцию роликов на YouTube и будут показаны на празднике «Веселое новогодье» на сцене районного дома культуры!