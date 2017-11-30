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 Пятница, 01 декабря 2017
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«Всему начало здесь, в краю моём родном»
Сегодня в Пензе
 

Школьники 5-11 классов из села Новое Дёмкино внимательно слушали методиста краеведческого музея Ираиду Евгеньевну Захезину, которая провела для них экскурсию «Всему начало здесь, в краю моём родном» по залам музея  в  рамках регионального проекта «Культурная суббота». 

Обзор выставочных экспонатов начали со старинных предметов. Привлекли внимание гостей набор «музыкальных» утюгов, фонарей, веялка-просорушка, самовары, лапти.  В зале Воинской славы ребята узнали об интересном эпизоде из жизни генерала  Василия Афанасьевича Глазунова, который во время Великой Отечественной войны подарил коня местному крестьянину в знак благодарности за сведения о расположении немецкой пушки на одной из  оккупированных территорий.

Ираида Евгеньевна рассказала о подвигах Героев  Советского Союза из Колышлейского района, о десантниках и афганцах. Много вопросов  от детей было задано  иерею Дмитрию Пятунину, настоятелю молитвенного дома Св.Николая рабочего посёлка Колышлей, пока шла демонстрация слайдов о храмах Колышлейского района. Присутствующие узнали о Белокаменском лесопарке от методиста краеведческого музея, посмотрели  видеоролики национального парка «Онежское Поморье», а также видеофильм о  государственном природном заповеднике «Приволжская лесостепь». Методист заповедника  Вера Александровна Галкина подробно остановилась на «Островцовской лесостепи». Это один из пяти участков заповедника «Приволжская лесостепь».

Самые внимательные слушатели получили календари от  заповедника, ответив правильно на вопросы. Экскурсия завершилась в  современном зале.

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