Что важно знать о листериозе животных?

Листериоз — инфекционная болезнь животных, протекающая с признаками поражения центральной нервной системы, половых органов, молочной железы, в виде общего лихорадочного заболевания.

Возбудителем данного заболевания является листерия – грамположительная палочковидная бактерия. Этим бактериям свойственна изменчивость и высокая устойчивость, способны длительно сохранятся во внешней среде, способны размножаться в мертвых тканях и в силосе при низкой температуре.

К данному заболеваю восприимчивы овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, кролики, куры, гуси, утки, индейки. Отмечена болезнь у пушных зверей (шиншилл, норок), а также у форелей в рыбопитомниках. Чаще поражаются овцы, у них регистрируют наиболее значительную заболеваемость с высокими показателями смертности и летальности. Однако в ряде стран листериозом преимущественно поражается крупный рогатый скот. Отмечены случаи заболевания листериозом собак, кошек и обезьян. Болеют листериозом животные всех возрастов, особо чувствительны молодняк и беременные животные.

Источник возбудителя листериоза — больные и переболевшие животные, выделяющие листерий во внешнюю среду с истечением из носовой полости и половых органов (при абортах), с абортированным плодом, калом, мочой, молоком (при маститах), а также здоровые животные — листерионосители, играющие большую роль в возникновении вспышек болезни. Опасными распространителями листериоза являются мышевидные грызуны, они представляют собой основной резервуар возбудителя листериоза в природе. Их выделения, содержащие листерии, загрязняют воду, корма, что приводит к заражению сельскохозяйственных животных.

Заражение животных листериозом в естественных условиях происходит через слизистую оболочку носовой и ротовой полостей, конъюнктиву, пищеварительный тракт, поврежденную кожу.

Распространение листерий по организму происходит лимфогенным и гематогенным путями. Листерий попадают в различные органы, в том числе, преодолевая защитный барьер, проникают в головной мозг. У взрослых животных чаще поражается центральная нервная система, а в период беременности — половая система. У молодняка развивается сепсис, а затем генерализованный гранулематоз. У взрослых животных болезнь протекает иногда бессимптомно, при этом животные длительное время остаются носителями листерий.

Инкубационный период 7-30 дней. Течение болезни острое, подострое, хроническое. Болезнь проявляется несколькими клиническими формами: нервной, септической, смешанной, стертой, бессимптомной, а также с преимущественным поражением половых органов и молочной железы.

У крупного рогатого скота и овец чаще наблюдают поражение центральной нервной системы. Отмечают некоординированные, нередко круговые движения, потерю равновесия, судороги, иногда приступы буйства, парезы отдельных групп мышц, искривление шеи, потерю зрения, конъюнктивит, стоматиты. Другая форма болезни — поражение половой системы, она проявляется абортами, задержанием последа и воспалительными процессами в матке. На почве листериоза может

возникнуть мастит, сопровождающийся длительным выделением возбудителя с молоком.

У взрослых свиней обнаруживают исхудание, отмечаются анемия, снижение аппетита, нарушение координации движений, кашель, абсцессы в различных органах и тканях. У поросят поражается центральная нервная система: расстройство координации движений, своеобразная «ходульная» походка, манежные движения, мышечная дрожь, приступы судорог, возбуждение. При септической форме болезни отмечают угнетение, отказ от корма, слабость, затрудненное дыхание, посинение кожи в области ушей и живота.

У птиц листериоз проявляется как септическое заболевание. Цыплята и молодые куры теряют аппетит, становятся малоподвижными; наблюдаются конъюнктивиты, учащение дыхания, прогрессирующая слабость, судороги, параличи.

Диагноз ставят на основании анализа эпизоотологических данных. В лабораторию посылают свежий труп или голову (головной мозг) и паренхиматозные органы; при абортах — плод, его оболочки и истечения из половых органов.

Решающее значение принадлежит бактериологическому исследованию (микроскопия мазков-отпечатков из органов, выделение культуры возбудителя, идентификация и дифференциация его от сходных микробов). Для серологической диагностики в лабораторию посылают кровь или сыворотку крови. С целью выявления скрыто больных животных проводят серологические исследования (РА и РСК). Их применяют для выяснения эпизоотической ситуации в хозяйствах, где диагноз на листериоз поставлен комплексным методом с выделением культуры листерий.

Профилактика и меры борьбы. В целях профилактики листериоза приобретают животных в хозяйствах, благополучных по этой болезни, постоянно контролируют качество кормов, ведут борьбу с грызунами. При возникновении листериоза проводят поголовный осмотр животных, измеряют температуру тела. Больных с признаками поражения центральной нервной системы направляют на убой. Подозрительных по заболеванию изолируют и лечат.