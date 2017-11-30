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 Пятница, 01 декабря 2017
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«Единая Россия» окажет помощь!
Сегодня в Пензе
 
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1-ого декабря «Единая Россия» отмечает день рождения, но партийцы в честь праздника решили не отдыхать, а усиленно работать и объявили неделю приёма граждан.

Секретарь Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, Валерий Лидин, пояснил: «День рождения Партии мы решили отметить работой со своими избирателями. Организована неделя приёмов — как здесь, в общественной приёмной Председателя Партии, Дмитрия Медведева, так и в каждом районе области. Это наша реальная работа, которая подтверждается реализацией конкретных проектов».

Первой на приём к Секретарю реготделения Партии пришла Наталья Переяслова. Директор школы № 56 рассказала о международном культурно-образовательном проекте, в котором могли бы поучаствовать и пензенские школьники: «Проект называется «Книга года: выбирают дети». На базе школ создаются читательские группы, которым предоставляются книги, изданные на русском языке за последний год. Дети их читают и высказывают своё мнение, дают оценку».

В результате составляется некий рейтинг лучших книг, которые, кстати, остаются в школе. Цель проекта — пропаганда чтения среди детей и их знакомство с современной литературой. Валерий Лидин обещал помочь с внесением вступительного взноса для участия в проекте и отметил важность подобных инициатив: «Проект интересный, и я думаю, что участие в нём должны принимать также другие школы области».

А вот областной Совет ветеранов нуждается в транспорте. Представитель Совета, Валентина Сгибова, напомнила, что в этом году общественной организации исполнилось 30 лет: «И нам необходимо совершить несколько важных поездок по районам. Нам нужен транспорт. Не скрою, что раньше мы обходились, как могли. Заказывали транспорт, оплачивали его за свой счёт. Но мы — пенсионеры, и средств не всегда хватает».

Валерий Кузьмич обещал рассмотреть возможность предоставления Совету транспорта в постоянное пользование и поблагодарил старшее поколение пензенцев за активную работу.

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