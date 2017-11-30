В день рождения Первомайского района, по традиции состоялось открытие новой экспозиции Доски Почета, расположенной по адресу: ул. Калинина-Свердлова.

Численность населения района в настоящее время составляет около 135 тысяч человек, в том числе занятых трудовой деятельностью 50 тысяч человек.

В районе зарегистрировано свыше 3,5 тысяч предприятий и организаций. Промышленность района представлена крупными и средними предприятиями.

Каждое из этих предприятий вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие района. Крупными и средними предприятиями района за 10 месяцев текущего года отгружено товаров собственного производства на сумму 12,8 млрд. рублей, что составило 102,9 % к аналогичному периоду прошлого года, рост 400 млн. рублей; среднемесячная заработная плата увеличилась на 7 % и составила 25587,7 рублей.

В бюджет города по Первомайскому району за 10 месяцев 2017 года поступило налогов на сумму 541 млн. рублей, что на 34 млн. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для обеспечение комфортного и безопасного проживания жителей в текущем году сделано много:

- строительство перинатального центра,

- ввод в эксплуатацию Свердловского моста и возобновление троллейбусного маршрута № 6,

- реконструкция дороги ул.Сухумской, соединяющей Первомайский район с городом Спутник,

- работы по благоустройству сквера Олимпийской аллеи.

Согласно плану мероприятий по выполнению наказов избирателей выполнены следующие работы:

- на 26 площадках установлено 59 детских игровых элементов;

- проведен ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров площадью более 8 тысяч квадратных метров.

В рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды города Пенза на 2017 год» в районе:

- проведен ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров площадью более 17 тысяч квадратных метров;

- проведена работа по замене бордюрного камня (более 6 тысяч погонных метров);

- установлено 123 скамейки и 31 урна,

- обустроены парковочные места;

Большая работа проведена по федеральной программе «Безопасные качественные дороги»

-отремонтировано 210 тысяч квадратных метров автомобильных дорог общего пользования;

- установлено более двух с половиной тысяч погонных метров пешеходных ограждений.

В этом году в конкурсе социально-значимых проектов, направленных на мероприятия по благоустройству дворовых территорий 6 организаций стали получателями грантов. Общая сумма проектов - 2 миллиона 800 тысяч рублей, из них средств жителей 1 миллион 300 тысяч рублей.

Глава администрации Первомайского района города Пензы Лидия Белякова отметила эффективную работу предприятий, организаций различных отраслей экономики в 2017 году; выразила огромную благодарность лучшим работникам, коллективам предприятий и организаций, занесенным на районную Доску Почета и поздравила всех присутствующих с днем рождения района. Благодаря плодотворному труду рабочих, инженеров, руководителей, преподавателей, медицинских работников и коллективов предприятий наш район становится благоустроенным и красивым.

Ежеквартально предприятия принимают участие в районных соревнованиях. В текущем году комиссией были подведены итоги, определены предприятия-победители и передовики производства, удостоенные для занесения на районную Доску Почета.