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 Пятница, 01 декабря 2017
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Потенциал страны - в руках молодежи
Сегодня в Пензе
 
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Как поддержать инициативную молодежь, которая хочет реализовывать свои идеи в бизнесе? Этот вопрос стал главной темой встречи начинающих предпринимателей с депутатом Государственной Думы, Леонидом Левиным.  По словам организаторов круглого стола,  это знаковое мероприятие, потому  что руководство страны высоко оценивает роль молодежи в развитии России, в модернизации экономики и в совершенствовании ее кадрового потенциала. Будущие бизнесмены должны быть готовы сохранить позиции нашей Родины в мировом сообществе.

«Мне искренне хотелось приехать, посмотреть и послушать ваши проекты. То, что сегодня создается молодежью – это то, с чем страна будет жить через 10, 15, 20 лет как с частью естественного процесса своего развития», -  сказал Леонид Левин, Депутат Государственной Думы РФ.

По словам Леонида Левина, главная задача законодателей – сделать так, чтобы  финансирование подобных идей было бы постоянным и не снижалось. Эффективные проекты, которые сегодня готовы к высокой стадии реализации,  должны быть востребованы, чтобы государство вкладывалось и поддерживало их.

«Наше руководство считает, что нужно делать ставку на молодых ребят, у которых есть свои идеи, свое видение развития страны. Это касается всех сфер нашей жизни: это не только IT-технологии, но это и политика, это общественная деятельность, это волонтерство, социальная сфера, и многое-многое другое», - подчеркнул Леонид Левин.

Леонид Левин заявил, что к воплощению идей молодежи нужно привлекать чиновников, от которых зависит реализация того или иного проекта.

«Мне, как Председателю Комитета по информационным технологиям, конечно же важно, чем живет моя любимая Пенза, область, в которой я избирался и которой всячески помогаю в Москве. Важно, каким образом мы бы могли с вами сделать хороший интересный проект, который был бы поддержан на федеральном уровне, и продумать, что еще необходимо сегодня  для того, чтобы ваши проекты, ваши инициативы реализовывались на практике и поддерживались не только на региональном уровне, но и на федеральном», - сказал Леонид Левин.

Следующий год объявлен годом предпринимательства в России, и руководство страны  делает очень много для того, чтобы развивать современные технологии. Уже не один год работает Фонд развития предпринимательства в научно-технической сфере. Молодые люди могут участвовать в государственных программах на конкурсной основе и предлагать свои разработки. Государство оказывает финансовую поддержку для того, чтобы идеи начинающих предпринимателей  не только нашли отклик в молодежной среде, но и реализовались в экономике и науке страны.

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