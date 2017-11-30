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 Пятница, 01 декабря 2017
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Последние переселенцы
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Фролковы стали последними обитателями злополучного дома № 35 на улице Ударной. На добровольный переезд в маневренный фонд супруги Мария и Олег, а также их дочь Анна отказывались до последнего. Семейство поставило ультиматум — переезд возможен только при условии передачи в собственность новой квартиры.

«В настоящее время межрайонным отделом проводится исполнительное действие по принудительному выселению граждан из аварийного жилого дома. Действия проводятся на основании решения Октябрьского районного суда. Решение подлежит немедленному исполнению. Гражданам вручены необходимые документы. В добровольном порядке граждане у нас не выселились, поэтому мы приступили к принудительному исполнению решения суда», - сообщила старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области, Вера Артемова.

Вместе с приставами на место прибыли сотрудники полиции, представители мэрии и врачи скорой помощи. Чтобы помочь в переезде в маневренный фонд на Ленинградской к аварийному строению подъехало несколько «ГАЗелей». На момент их приезда в квартире находилась только Мария Фролкова, которая со слов подруги плохо себя чувствовала.

«К женщине подходила скорая, которая не выявила патологий, женщина показала, что непосредственно подлежит вывозу, сопротивления она не оказывает», - отметила Вера Артемова.

Согласно решению суда, Фролковых переселили в маневренный фонд на улице Ленинградской, 8-а. Туда же обещали доставить и домашних животных семейства — собаку и двух кошек. Снос аварийного строения намечен на 2019 год.

«У дома есть срок сноса самостоятельными силами жильцов. Если они этого не сделают, этим будет заниматься муниципалитет. В этом случае он будет включен в программу переселения 2019 года»,- сообщил Юрий Ильин, заместитель Главы Администрации г. Пензы.

Вице-мэр также добавил, что после принятия программы жильцы будут вправе претендовать либо на новое жилье, либо на денежную компенсацию.

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