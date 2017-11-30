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Бригадирский мост
Сегодня в Пензе
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Через несколько лет пензенские водители смогут напрямую попасть из Терновки в Кривозерье. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание в районе Бригадирского моста. Главная цель проекта – разгрузить центр города от потока автотранспорта, прежде всего - грузового.
«Интенсивность, по подсчетам, на данный момент составляет более 1200 автомобилей в час в одном направлении. В перспективе эта цифра увеличится в два раза. Существующая дорога с этим не справится», - отметил Николай Мельничук, представитель подрядной организации.
Протяженность новой дороги составит от 5,5 до 6 километров. Это зависит от того, какой вариант строительства выберут в качестве окончательного. Один из них предполагает возведение эстакады, которая пройдет над железнодорожными путями, второй – сохранение проезда под мостом с расширением дороги. Разница в стоимости проектов – 300-400 миллионов.
Также проектами предусмотрена эстакада через подъездную ветку к промышленным предприятиям и мост через реку Ардым. На протяжении всей дороги движение станет четырехполосным.
Иван Белозерцев отметил, что необходимо построить систему водоотведения, так как грунтовые воды в этом районе находятся высоко. Кроме того, он поручил продумать систему благоустройства прилегающей территории и организацию уличного освещения.
Разработка проектно-сметной документации и проведение аукциона запланированы на 2018 год. Реконструкция Бригадирского моста начнется в 2019 году.
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