Бригадирский мост

Через несколько лет пензенские водители смогут напрямую попасть из Терновки в Кривозерье. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание в районе Бригадирского моста. Главная цель проекта – разгрузить центр города от потока автотранспорта, прежде всего - грузового.

«Интенсивность, по подсчетам, на данный момент составляет более 1200 автомобилей в час в одном направлении. В перспективе эта цифра увеличится в два раза. Существующая дорога с этим не справится», - отметил Николай Мельничук, представитель подрядной организации.

Протяженность новой дороги составит от 5,5 до 6 километров. Это зависит от того, какой вариант строительства выберут в качестве окончательного. Один из них предполагает возведение эстакады, которая пройдет над железнодорожными путями, второй – сохранение проезда под мостом с расширением дороги. Разница в стоимости проектов – 300-400 миллионов.

Также проектами предусмотрена эстакада через подъездную ветку к промышленным предприятиям и мост через реку Ардым. На протяжении всей дороги движение станет четырехполосным.

Иван Белозерцев отметил, что необходимо построить систему водоотведения, так как грунтовые воды в этом районе находятся высоко. Кроме того, он поручил продумать систему благоустройства прилегающей территории и организацию уличного освещения.

Разработка проектно-сметной документации и проведение аукциона запланированы на 2018 год. Реконструкция Бригадирского моста начнется в 2019 году.