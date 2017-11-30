Актуально для Пензы

Депутаты Пензенской Думы в ходе очередной сессии поддержали внесение изменений в проект городского бюджета. Согласно документу, доходная часть бюджета увеличена почти на 190 миллионов рублей.

Начальник Финансового управления г. Пензы, Ольга Завьялкина отметила: «Город Пенза получает 89,7 миллионов рублей — это межбюджетные трансферты Министерства строительства России на Свердловский мост. 99,9 миллиона — прочие субсидии бюджетам городских округов».

Предполагается перераспределение выделенных средств на оплату исполнительных листов, предъявленных муниципалитету. На эти цели средства выделяются четырём управлениям — ЖКХ, градостроительства и архитектуры, транспорта и связи, а также образования.

«Дополнительно учреждениям образования выделяются средства на оплату топлива», — сообщила Ольга Завьялкина.

За дополнительное финансирование учреждений образования депутаты поблагодарили руководство города.

«Спасибо за финансирование этой сферы. Для города это очень важно», — отметил Депутат Пензенской городской Думы, Андрей Долов.

Также депутаты рассмотрели вопросы, связанные с введением новой системы налогообложения, реализацией в городе Закона «О стратегическом планировании» и другие актуальные темы.