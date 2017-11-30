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В гостях у сказки
Сегодня в Пензе
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Жители города Пензы могут оказать в сказке. Ювелирная выставка вновь прибыла в наш город. В преддверии праздников в ЦНТИ можно будет приобрести украшения собственного производства. «Каменная сказка» удивит даже искушенных людей.
«У нас очень много уникальных вещей, очень много коллекционных изделий, у нас есть новые представители, которые приехали на выставку впервые. Их вещи настолько необычны и неординарны, что я настоятельно рекомендую прийти на выставку и посмотреть. Впечатлений масса, подарков и сувениров к новому году себе и близким здесь можно сделать неограниченное количество», - сказала Иветта Лебедева, участница выставки «Каменная сказка».
На выставке «Каменная сказка» можно найти бижутерию на любой вкус. Здесь есть сдержанные украшения для тех, кто предпочитает классику. А любители экзотики смогут найти неординарные изделия, которые смогут всех поразить.
«Как обычно, у нас много амулетов, очень много талисманов. Выставка удивительной красоты в этот раз. Поэтому я настоятельно советую прийти в «Сказку», посмотреть, порадоваться и в преддверии праздника сделать себе сувениры», - сказала Иветта Лебедева.
Подобрать украшение и узнать больше о самоцветах поможет эксперт-геммолог, или специалист по ювелирным камням. На выставке можно найти даже удивительный камень-хамелион.
«Султанит – это корунд с включением воды. Камень меняет цвет в зависимости от освещения и температуры. При холодном освещении и низкой температуре он зеленого цвета. При повышении температуры и более теплом освещении он через медовый переходит в темно-темно вишневый. На солнце – темно-вишневого цвета. Приносит успех, удачу, очень моден сейчас в Европе», - рассказала Елена Курташова, участница выставки «Каменная сказка».
«Каменная сказка» продлится до 3 декабря в выставочном зале ЦНТИ. Посещать выставку можно с 11 до 19 часов.
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